Ad Halloween lo spettacolo 'Spine' sbarca allo spazio Sammartino

Prosegue la rassegna ‘Teatro necessario’ di Binario Vivo, associazione che per anni ha animato il Teatro Nuovo di Pisa, con un appuntamento imperdibie per Halloween: in scena lo spettacolo ‘Spine’ di Massimo Barilla e Salvatore Arena in programma il 31 ottobre al Sammartino Arsenale (replica il 2 novembre alle 20 al Caracol con apericena).

Una produzione della compagnia calabrese Mana Chuma, con Stefania De Cola, Mariano Nieddu e Lorenzo Praticò, musiche originali di Luigi Polimeni. Tre personaggi, ombre in una locanda senza avventori, ripetono ossessivamente una storia che, loro dicono, li ha attraversati e li ha resi testimoni per sempre. La storia di una ubriacatura, di un ferimento, di un Cassio degradato, un poco nobile Otello e una Desdemona. I dialetti si mescolano, sardo, siciliano, calabrese, un entrare ed uscire, un ridere sfrenato e un pianto primordiale che lasciano il posto a quella “Spina” nel fianco della quale non si può fare a meno di raccontare.

Biglietti: Intero 12 euro; ridotto 10 euro per soci coop, universitari e convenzionati.

Prevendite su: www.oooh.events

Per la stagione completa: www. teatronuovopisabinariovivo.it

Info: 392.3233535; teatronuovo. binariovivo@gmail.com