'Star Event', a Pisa l'evento cult a tema Star Wars

Dopo il grande successo della prima edizione, torna l'evento dedicato a tutti gli appassionati del mondo Star Wars. A Pisa arriva ' Star Event' , l'iniziativa dedicata alla leggendaria saga ideata da George Lucas che regalerà un fine settimana di divertimento ed emozioni tra esibizioni dal vivo, combattimenti coreografici, costuming, Lego Star Wars, Scuola Padwan ed i Laboratori spaziali. Una manifestazione davvero spaziale, dedicati a grandi e piccoli, che prenderà vita sabato 6 e domenica 7 maggio in Piazza XX Settembre, Logge di Banchi e Ponte di Mezzo, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con Collego ed EmPisa , la compartecipazione di Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa , la collaborazione di Comune di Pisa e PisaMo, il contributo di Scuola di Danza Elsa Ghezzi e Royal Victoria Hotel .

Per l'occasione sarà realizzata una speciale coreografia a tema a cura delle allieve della Scuola di Danza Elsa Ghezzi, rappresentata in conferenza stampa dalla presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Pisa Valeria Di Bartolomeo e da Paola Marciante . Imperdibili la Parata in costume che sabato e domenica alle 17.30 partirà da Piazza Vittorio Emanuele II e attraverserà Corso Italia e il Ponte di Mezzo arrivando fino a Borgo Largo, e la Battaglia sul Ponte di Mezzo , in scena sabato sera alle 21.30, dove chiunque in possesso delle iconiche spade laser lightsaber potrà partecipare ad uno scontro coreografico perfezionato con musiche e sottofondi d'effetto.

Lego Star Wars - Una nuova esposizione Lego Star Wars dedicata interamente alla saga di The Mandalorian con ricostrizioni in scala reale e diorami della serie The Book of Boba Fett. Inoltre ci sarà una esposizione di tutte le navi stellari sia della fazione Ribelle che di quella Imperiale, oltre a i Laboratori a tema Star Wars e la gara di velocità con iscrizioni aperte già dalla mattina.

Scuola Padwan – Un appuntamento dedicato ai più piccoli e ai giovani appassionati di Star Wars, che riceveranno vestito e spada laser dai Maestri che mostreranno le tecniche di combattimento e di difesa, prima di affrontare un percorso che gli permetterà di trasformarsi in veri e propri Cavalieri. Iscrizioni aperte già dalla mattina

Lightsaber Flash Mob - Sullo scenario dei lungarni di Pisa chiunque potrà accendere la sua spada laser per dar vita sul Ponte di Mezzo a uno scontro leggendario. Tutti i possessori di una qualsiasi spada laser possono partecipare insieme ai figuranti in costume. Un momento epico per essere immortalati in uno scenario esclusivo.

Costuming - Darth Vader, gli Stormtrooper, Darth Maul, Darth Revan, Kylo Ren, Obi Wan Kenobi, la Principessa Padme, Boba Fett, Mando, Luke Skywalker e Leila , sono solo alcuni dei personaggi che popolano l'universo Star Wars. Durante lo Star Event sarà possibile incontrarli per le strade di Pisa e scattare foto con loro, assistere a performance live e duelli coreografici sulle note che hanno reso leggendari gli scontri più avvincenti dell'intera saga.

Laboratori Stellari – I più piccoli potranno trasformarsi in un personaggio di Star Wars creando una maschera e una spada laser, oltre a scattare stupende foto insieme ai loro personaggi preferiti. Laboratorio gratuito adatto ai bambini dai 5 a 12 anni, con iscrizioni aperte già dalla mattina.

Il programma

Sabato 6 Maggio

ore 10 Apertura della manifestazione

ore 11 Laboratorio free Lego Star Wars

ore 12 Scuola Padawan per piccoli jedi

ore 12:45 Coreografia EmPisa

ore 15 Esibizione a tema Scuola di Danza Elsa Ghezzi

ore 15:30 Laboratori costruzione Maschera e Spada laser

ore 16:30 Scuola Padawan per piccoli jedi

ore 17 Saluto delle autorità

ore 17:30 Parata in costume in Corso Italia

ore 18:30 Coreografia EmPisa

ore 21:00 Dimostrazione di Combattimento (Ludosport Pisa)

ore 22 Ponte di Mezzo – Coreografie di Luci (Lumen Invoco)

ore 22:15 Ponte di Mezzo – Coreografie con spada laser (Jedi Generation)

ore 22:30 Ponte di Mezzo – Coreografie con spada laser (Florence Knight)

ore 22:45 Ponte di Mezzo – Coreografie con spada laser (EmPisa)

ore 23 Ponte di Mezzo Flashbom Jedi contro Sith (aperto al pubblico per tutti i possessori di qualsiasi spada Laser)

ore 23:30 Star Punk

ore 24 Chiusura manifestazione

Domenica 7 Maggio

ore 10 Apertura della manifestazione

ore 11 Lego Star Wars

ore 11:15 Coreografie a cura di Ludosport Pisa

ore 12 Scuola padawan per piccoli jedi

ore 12.45 Coreografia EmPisa

ore 14:30 Gara di velocità Lego Star Wars

ore 15 Coreografia

ore 15:30 Laboratori costruzione Maschera e Spada laser

ore 16:30 Scuola padawan per piccoli jedi

ore 17 Coreografia

ore 17:30 Parata in costume in Corso Italia

ore 18:30 Coreografia EmPisa

ore 19 Chiusura manifestazione