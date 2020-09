'Stasera cucino io' alla Locanda Sant'Agata

'Stasera cucino io' è il simpatico titolo dato ad una serata speciale, nella quale si riuniscono ai fornelli cinque fra i più conosciuti esponenti della cucina e ristorazione pisana. Nicola Micheletti, chef e patron della Locanda Sant’Agata, location situata a metà strada tra Pisa e San Giuliano Terme, nella quale si realizzerà l’incontro a 8 mani, a seguire, ai fornelli, Barbara Simoncini chef e titolare della Locanda Lo Scopiccio di Perignano, Daniele Fagiolini chef patron dell’Antico Ristoro Le Colombaie di San Miniato, e Juri Zanobini, anch’esso chef e proprietario del ristorante Antica Farmacia di Palaia e a chiudere il gruppo, il noto pizzaiolo Luca D’Auria, esperto in farine e lievitazioni naturali, titolare delle omonime pizzerie di Pisa città, che sarà il primo a dare il via alla kermesse gastronomica con le sue pizze fritte che daranno vita ad un insolito aperitivo. Un quintetto affiatato e ben distribuito in quanto a tipologie gastronomiche. L’impronta della cucina della serata dell’8 di ottobre è creativa ma fortemente ispirata senza dubbio alla tradizione. In abbinamento alle 6 portate dei rispettivi chef, Nicola Micheletti ha selezionato personalmente 5 vini, che andranno a completare degnamente la cena.

A presentare agli ospiti i cinque chef e le loro filosofie di cucina il giornalista enogastronomico Claudio Mollo.

Sono previsti un numero limitato di posti, per curare meglio l’intera serata e per offrire maggiore tranquillità agli ospiti. La serata è aperta a tutti con la possibilità di prenotare direttamente alla Locanda al numero 050 820328.

Dettaglio del Menu

ENTRÉE

La Pizza Fritta di Luca D’Auria

Montanarina pomodoro di San Marzano e parmigiano

Montanarina con scarola e acciuga

In abbinamento - In Fermento IGT Toscana - Podere Pellicciano

ANTIPASTI

Quice di fagiano nel suo brodo, gnocchi di castagne e melograno

Muffin autunnale di zucca Butternut e porcini su vellutata di gorgonzola dolce

e crumble croccante alle nocciole

In abbinamento - Trebbiano - Podere Pellicciano

PRIMO

Il Colombaccio, il piacere di un consommè e il sapore di un ragù

Spazzavento - Montescudaio Rosso DOC - Az. Fontemorsi

SECONDO

Costolette di Mucco pisano cotte alle ceneri in salsa acidula all’arancia e fungo porcino

con purea di mele aretine al ginger e caldarroste

In abbinamento - Presuntuoso - Sangiovese di Toscana - Az. L’agona

PREDESSERT

DESSERT

Lemon Curd con meringa flambata, sbriciolata di frolla e croccantino alle mandorle

In abbinamento - Particolare Dolce - Tenuta del Buonamico