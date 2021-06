Al Teatro Nuovo Stefano Rapone per la stagione della stand-up comedy de La Nunziatina

Partenza col botto per la stand-up comedy del cartellone de La Nunziatina, anche se, a differenza dalla comunicazione iniziale, la prima data sarà ospitata dal Teatro Nuovo. Giovedì 24 giugno, alle 21.30, salirà sul palco del 'Nuovo' Stefano Rapone, uno dei più apprezzati comici emergenti del nostro Paese. Apriranno la serata due comici pisani, Lorenzo Catalini e Francesco Fanucchi.

Biglietti su www.thecomedyclub.it.

La presentazione a cura dell'associaizone La Locura:

Stefano Bin Laden Von Hitler, in arte "Rapone" per motivi commerciali, nasce a Roma nel 1986, uscendo dal corpo di un altro essere umano.

Collabora come autore con il Trio Medusa. Ha partecipato ai programmi tv 'Battute?' su Rai 2, 'Mai Dire Talk' con la Gialappa's Band su Italia1, 'Natural Born Comedians', 'Stand Up Comedy' e 'CCN - Comedy Central News' su Comedy Central (SKY) e 'Una Pezza di Lundini' su Rai2. Si distingue per una comicità monotòno che si scontra invece con la violenza delle critiche che il comico rivolge verso se stesso e verso il mondo. Scrive e disegna fumetti quali 'Marco Travaglio Zombi' e 'Natale a Gotham' coi quali fa i soldi e fugge all'estero per realizzare il suo sogno: vivere come vivono i ricchi. Muore battendo la testa in una vasca piena di monetine, senza averne mai spesa neanche una.

