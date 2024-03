Street food e artigianato con 'Regioni d'Europa - Mercati Internazionali'

Sarà via Nino Bixio a Pisa a trasformarsi per quattro giorni nella sede di un grande evento internazionale che porterà a Pisa oltre 60 espositori provenienti da tutta Europa e anche da oltre oceano. Regioni 'D’Europa – Mercati Internazionali' è infatti un apprezzato format che sta riscuotendo numerosi successi in tutta Italia. Un tour di oltre 25 tappe che nel periodo pasquale approderà proprio nella centralissima via Nino Bixio, scelta dagli organizzatori tra le tante proposte ricevute da tutta Italia, che si trasformerà radicalmente in una realtà dove sarà possibile degustare prelibatezze da Spagna, Scozia, Austria, Francia, Olanda, Grecia, Germania, Argentina, Brasile ed eccellenze italiane da Sicilia, Puglia, Abruzzo, Calabria, Liguria e altre regioni.

Tutte le premesse e gli ingredienti, visto che si parla anche di cibo di strada, per una intensa quattro giorni pisana, con apertura continuata dei vari stand che presenteranno non solo street food ma anche artigianato di qualità delle loro realtà regionali e nazionali. Insomma dalla paella spagnola alla pyta greca, dagli arrosticini abruzzesi all’asado argentino, dalle tette delle monache pugliesi alla picanha brasiliana, dalle specialità siciliane alle birre inglesi ma anche dalle spezie di tutto il mondo all’artigianato scozzese.

Proprio la Scozia sarà tra le protagoniste dell’evento in via Nino Bixio. Infatti sabato 30 marzo alle ore 17 sarà presente il duo Nick&Danny Bagpipe&drums che allieterà i presenti con la sua esibizione e il suono straordinario della cornamusa. Uno spettacolo imperdibile, in una terra come la Toscana, che ha un legame storico con la Scozia. Allo stand della delegazione scozzese sarà poi anche possibile scoprire tanti prodotti di quella cultura: Irn Bru, birra, whisky, haggis, fudges, shortbread, le classiche sciarpe lambswool, cappelli, borse e tanti coloratissimi accessori in Harris Tweed. Opportunità anche per parlare di cultura e scoprire la storia e i colori del Clan Italia, quello in cui oggi si riconoscono gli italiani che vivono in Scozia, il cui fondatore è stato Michael Lemetti, figlio di emigranti toscani, affermato stilista in tutto il Regno Unito.

Regioni d’Europa è un progetto realizzato da Apeca, Prisma, Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA ASCOM. L’evento, ad ingresso gratuito ed orario continuato, avrà inizio a partire dal primo pomeriggio di venerdi 29 marzo e proseguirà fino alla sera di Pasquetta lunedi 1 aprile 2024. Appuntamento quindi da non perdere a Pisa nella cornice di via Nino Bixio.