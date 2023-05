Giovedì 18 maggio alle ore 18:30, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei promossa dall’International Council Of Museums (ICOM), il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi (Comune di Pisa, Università di Pisa) organizza l’evento 'SU/PER VIVIANI'.



Il direttore Alessandro Tosi e l’intero staff del Museo (Marieme Ba, Sabrina Balestri, Marco Barsanti, Maria Cioni, Fabiana Fiorelli, Valeria Pieroni, Elena Profeti, Alice Tavoni, Lucia Tomasi Tongiorgi) condivideranno alcune note sui propri dipinti del cuore scelti tra quelli esposti nella mostra I colori dell'Anima. Giuseppe Viviani (1898-1965) .



Ad accompagnare queste note 'su' Viviani, saranno le note 'per' Viviani: ovvero l’intermezzo musicale eseguito da interpreti d’eccezione come Carlo Franceschi (clarinetto), Marcello Leoni (clarinetto) e Alessandro Pucci (fagotto) che proporranno alcuni Divertimenti di Mozart.



Con il biglietto della mostra "I colori dell'Anima. Giuseppe Viviani (1898-1965)" sarà possibile assistere all’evento con brindisi finale.



PROGRAMMA

Note su Viviani, I

DIVERTIMENTO N1 KV 229 per 2 clarinetti e fagotto

Note su Viviani, II

DIVERTIMENTO N3 KV 439b per 2 clarinetto e fagotto



DIVERTIMENTO "Le nozze di Figaro" per 2 clarinetti e fagotto