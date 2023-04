Sulle tracce della ciclovia Lucca-Pontedera

Domenica 23 aprile Fiab Pisa porta i propri soci attraverso varie località della campagna pisana (Uliveto, Vicopisano, Cascine di Buti, Bientina, Pontedera, Cascina e Riglione) alla scoperta di alcuni tratti della vecchia linea ferroviaria Lucca-Pontedera, ormai dismessa, che in un futuro non troppo lontano sarà percorribile per intero in bicicletta.

Alle 9.00 ritrovo in via Paparelli (punto CICLOPI angolo via del Brennero) e partenza in bici. Il pranzo è previsto al sacco e il rientro a Pisa lungo la ciclovia dell'Arno (ma chi vuole da Pontedera può rientrare autonomamente in treno) sarà verso le 17:30: sulla via si farà una breve sosta a Riglione presso il nuovo ponte ciclopedonale in costruzione. Il percorso, lungo in tutto circa 60 Km, è pianeggiante, ma prevede tratti di strada bianca o erbosi e un breve tratto su argine largo, non adatto a bici da corsa o con pneumatici stretti. Tutti i partecipanti sono tenuti a presentarsi con bici in buono stato e camera d’aria di scorta. La gita è riservata ai soci Fiab e sarà possibile associarsi o rinnovare l’adesione a Fiab Pisa prima della partenza. Si prega di iscriversi alla gita entro le ore 20 di sabato 22 aprile compilando il modulo all’indirizzo https://www.fiabpisa.it/progettolupo.htm. Per informazioni è possibile contattare Andrea, 334 8495271, o Dalia, 339 2060767.