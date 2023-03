Santa Croce, al Teatro Verdi 'Svergognata' di Antonella Questa

Martedì 7 marzo prenderà il via 'Primo tempo', la rassegna dedicata al teatro d'innovazione che si tiene al Teatro Verdi di Santa Croce sull'Arno. L'appuntamento inaugurale sarà con lo spettacolo di Antonella Questa intiolato 'Svergonata' (regia di Francesco Brandi).

Una donna per bene, una bella casa, un marito, due figli, la filippina, lo sporting club... una vita perfetta! Fino a quando una mattina sul cellulare del marito arriva il messaggio con foto osé di un'altra donna. Lei scopre così che lui la tradisce, le frasi e le foto scambiate con questa e con altre decine di "svergognate" sono inequivocabili. L'immagine della famiglia perfetta crolla in un instante. Come riprendere il controllo della situazione? Come fare per salvare il matrimonio? Pronta a riconquistare lo sguardo del marito su di lei, la protagonista alla fine conquisterà invece il proprio su di sé.

Con il linguaggio comico che la contraddistingue, Antonella Questa torna sola in scena dando voce e corpo a più personaggi, per raccontare quanto la schiavitù dell'immagine e della desiderabilità sociale ci distragga spesso dalle vere potenzialità sopite in ognuna di noi!

Info

Posto unico 10 euro. I biglietti potranno essere acquistati il giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro, presentandosi trenta minuti prima dell'inizio dello spettacolo o prenotandoli a Giallo Mare Minimal Teatro 0571/81629 o via email a biglietteria@giallomare.it