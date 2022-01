'Talamanù errante': spettacolo per bambini al Teatro Nuovo- Binario Vivo

Per festeggiare la Befana arriva al Teatro Nuovo-Binario Vivo, venerdì 7 gennaio, lo spettacolo per bambini ‘Talamanù errante’ di Emanuela Poggi e Méningue. In scena la clownessa Emanuela Poggi. Talamanù gira il mondo con una valigia ricca di storie che ha raccolto solcando i confini di nazioni, culture e lingue e con i suoi oggetti di stoffa, compagni inseparabili di viaggio. Durante il suo girovagare, Talamanù salverà dei profughi in balia delle onde, perché la pace si costruisce innanzitutto con un disarmo interiore, attivando quell’umanità che ognuno di noi porta dentro di sé.

I biglietti possono essere acquistati in biglietteria a partire da un’ora dall’inizio dello spettacolo, oppure online al link: https://www.ciaotickets.com/biglietti/talaman%C3%B9-errante-pisa

NORME ANTI-COVID: Nel rispetto delle norme sanitarie il Teatro si impegna a ridurre la capienza all’interno della sala e a disporre il distanziamento tra nuclei familiari diversi.

INFO: 3923233535; www.teatronuovopisabinariovivo.it