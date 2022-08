A Eliopoli talk da star con Monica Guerritore

Un talk show da star a Eliopoli Summer con l'intervista esclusiva a MONICA GUERRITORE condotta da Massimo Marini. A seguire incontro con ANTONIO VAGLICA, GIANNA MARTORELLA, ROSSANO SIGNORINI, GAETANO PECORARO.



MONICA GUERRITORE

Attrice, regista, drammaturga e scrittrice.

Esordisce al cinema in un film di Vittorio De Sica ma il successo lo ottiene quando Giorgio Strehler la fa debuttare al Piccolo Tetaro di Milano nella parte di Anja nel 'Giardino dei ciliegi' di Anton Checov. Da li inizia una carriera mista tra Cinema, TV e TeaTro con una prevalenza di quest'ultimo. Al fianco di attori di primo ordine e di registi famosi, da Marcello Mastroianni a Gabriele Lavia con il quale ha avuto una lunga storia sentimentale, Ferzan Ozpetek, Mimmo Calopresti, Alessandro Genovesi, Pappi Corsicato e Ivano Di Matteo con il quale ha vinto in Francia il Premio Annecy con il film famoso 'La Bella gente', Ha girato film che la hanno resa nota al grande pubblico come 'Fotografando Patrizia' di Salvatore Sampieri, la 'Venexiana' insieme a Laura Antonelli di Bolognini, 'Scandalosa Gilda' e 'Sensi' di Gabriele Lavia stesso oltre che altri numerosi film ma ha di fatto dedicato al teatro il suo massimo impegno artistico in ogni tipo di rappresentazione. Regista teatrale in numerose opere, scrittrice di due volumi editi nel 2010 da Mondadori come 'La forza del cuore' e edito da Longanesi nel 2019 'Quel che so di lei. Donne prigioniere di amori straordinari'. Cavaliere ordine al merito della Repubblica nel 2011. Una carriera straordinaria, una delle nostre attrici piu brave, stimate e apprezzate, impegnata sui temi socieli e politici , donna appassionata e impegnata nella tutela dell'ambiente tra le altre cose, ne fanno un personaggio davvero unico da non perdere.



ANTONIO VAGLICA

19 anni, vincitore di Italia's Got talent 2022, della provincia di Cosenza. Talentuoso artista dalla voce incredibile che ha incantato i giudici del Talent e tutto il pubblico. Ha dichiarato che ha vissuto in passato momenti di discriminazione che lo hanno fatto stare male ma che poi ha trovato nella musica e nel canto la forza per essere libero e superare questi momenti. Un talento puro che giovanissimo avrà di sicuro davanti una carriera importante.



GIANNA MARTORELLA

piombinese, imitatrice e attrice italiana. Vanta importanti partecipazioni a programmi TV con Pippo Baudo, su canale 5 , a radio1 e nel 1990 a fianco di Raffella Carrà in Ricomincio da due. Nel 1989 vince il premio di migliore comica donna Desenzano. Esilaranti le sue imitazioni di Gabriella Carlucci, Lilli Gruber, Rosa Russo Jervolino, Loretta Goggi Sophia Loren e soprattutto di Raffaella Carrà che la ha resa famosa.



ROSSANO SIGNORINI

Presidente di Ecofor service società specializzata nel trattamento dei rifiuti e sulle questioni ambientali che dominano la scena della nostra attualità.



GAETANO PECORARO

giornalista e scrittore siciliano che dal 2015 è inviato delle Iene su Italia1. Ha scritto, tra gli altri, il libro 'Il male non è qui. Matteo Messina Denaro' edito da Sperling & Kupfer nel 2022.