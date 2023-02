Teatro Era, De Sio e Haber in 'La signora del martedì'

Martedì 7 e mercoledì 8 febbraio, alle 21, salgono sul palco del Teatro Era di Pontedera Giuliana De Sio e Alessandro Haber con La signora del martedì, spettacolo che Massimo Carlotto ha tratto dal suo omonimo libro. Una produzione Gli Ipocriti Melina Balsamo, GoldenArt production e Teatro della Toscana, con la regia di Pierpaolo Sepe. In scena con Paolo Sassanelli, Riccardo Festa e Paolo Persi, De Sio e Haber danno vita al testo di una delle penne più efficaci e profonde del nostro tempo, investigatore instancabile del crinale tra il bene e il male. Carlotto è un autore che sa raccontare come nessun altro il dolore e la capacità di resistenza degli esclusi. Lo spettacolo diretto da Sepe è intriso di sensualità, ma anche di dolcezza e di grazia, ed è arricchito da un’ironia elegante e tagliente. Uno stato di tensione, di trepidazione, attraversa La signora del martedì dall’inizio alla fine, e ci accompagna all’imprevedibile conclusione, lasciandoci senza fiato.

Non esiste oggi in Italia un altro autore che sappia descrivere, come Massimo Carlotto, i meccanismi attraverso cui una società civile si trasforma in un’arena dove il pubblico reclama lo spettacolo del “diverso” colpevole e del sangue che scorre.Ne La signora del martedì Carlotto è andato oltre il noir. Qui non c'è più solo il lato oscuro e criminale della società: siamo tutti noi a essere interpellati. Il romanzo che ha svelato un lato inedito di uno dei più grandi scrittori italiani arriva adesso al Teatro Era di Pontedera il 7 e l'8 febbraio, alle 21, per mano dello stesso autore. Diretti da Pierpaolo Sepe, nelle vesti di Alfonsina Malacrida, detta Nanà, e Pietro Belli, ci sono Giuliana De Sio e Alessandro Haber. Completano il cast Paolo Sassanelli nel ruolo del signor Alfredo, Riccardo Festa in quello di Bonamente Fanzago, e Paolo Persi. La scena è di Francesco Ghisu, i costumi sono di Katarina Vukcevic. La produzione è Gli Ipocriti Melina Balsamo, GoldenArt production, Teatro della Toscana.

La vicenda. Una donna, Alfonsina Malacrida, detta Nanà, da nove anni, ogni martedì, tra le quindici e le sedici, va a comprarsi un’ora d’amore da Bonamente Fanzago, che alloggia da quindici anni alla pensione gestita da un attempato travestito, il signor Alfredo. Nove anni fatti di un martedì dietro l’altro: la signora arriva, saluta, mette il denaro sul comodino, si spoglia, piega ordinatamente i vestiti e s’infila a letto dopo aver verificato la pulizia delle lenzuola.

Bonamente, un attore porno al tramonto, che nei periodi di magra ha fatto anche il gigolò, è rimasto con quest’unica cliente: la signora del martedì, appunto. Al quarto anno di incontri, l’attore si è innamorato della donna; all’inizio del settimo è così travolto dai sentimenti che ha commesso l’errore di dichiararsi. Ma Nanà, forse sorridendo dentro di sé, l’ha respinto con fermezza.

Ora Nanà è in camera, hanno appena fatto sesso con Bonamente. Bussano alla porta. Il signor Alfredo dice che c’è un giornalista che vuole vederla. Nessuno dovrebbe sapere che lei si trova lì. Nanà si riveste e va in salotto a incontrarlo. Dalle parole di Pietro Belli, un giornalista di cronaca senza scrupoli, emerge il passato oscuro della donna. Nanà è disperata, si difende male, come tutti gli innocenti, nella consapevolezza che l’articolo potrebbe distruggerla.

Nanà, Bonamente e il signor Alfredo sono esseri umani sui quali la società si accanisce proprio perché più deboli, ma troveranno il coraggio di difendersi. Non sono eroi senza macchia e senza paura, hanno le loro debolezze, hanno commesso errori e, a volte, azioni riprovevoli. Ma comunque aspirano ad amore e rispetto. Quando l’arrivo di Pietro Belli dà il via a una girandola di effetti collaterali, per loro diventerà questione di vita o di morte scavare dentro di sé e nel proprio passato per trovare le risorse necessarie a tirarsi fuori dai guai.

(foto in pagina Salvatore Pastore)

Teatro Era

