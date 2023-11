Guardistallo, al Teatro Marchionneschi spettacolo contro la violenza sulle donne

Sabato 25 novembre, alle 21 al Teatro Marchionneschi di Guardistallo in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, appuntamento con 'L'arroganza del pisello', concerto che unisce la potenza della musica e delle parole con la volontà di sensibilizzare il pubblico sulla piaga della violenza di genere. Questo evento è una chiamata all'azione e una celebrazione della solidarietà, mirando a creare un futuro in cui le donne possano vivere libere dalla paura e dalla violenza.

A tutte e tutti gli intervenuti sarà regalato un nastro rosso, simbolo della battaglia che tutti dobbiamo compiere perché gli atti di violenza di genere siano solo un brutto ricordo del passato. Lo spettacolo è dedicato alle donne, ma è importante anche per gli uomini, perché imparino che significa stare in una dimensione di potere senza abusarne. Un concerto imperdibile, per dire tutti quanto no alla violenza sulle donne. L'evento è patrocinato dal Comune di Guardistallo e vede la partecipazione del coordianmento donne unitario Cgl Cisl Uil Pisa Ars Populi.