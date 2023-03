'Figlie della tempesta', le donne di Shakespeare in scena al Teatro Nuovo di Pisa

Venerdì 31 marzo, alle 21, andrà in scena al Teatro Nuovo di Pisa 'Figlie della tempesta', uno straordinario viaggio tra le grandi personalità femminili del mondo shakespeariano. Da Giulietta a Ofelia, da Lady Machbet a lady anna, saranno questi alcuni dei nomi che ci accompagneranno alla scoperta dell'animo umano nelle sue più intime verità tra amore, giochi di potere e follia: le voci femminili si fondono dando forma ad uno spartito inedito, emozionante, imperdibile. Di e con Stazione Teatrale in scena i giovani interpreti Laura Boriassi, Zeno Franceschi, Francesco Pelosini e Matteo Martorana. Le 'Figlie della tempesta' camminano in punta di piedi su unico fil rouge dando vita ad un racconto sfaccettato, complesso e simbolico, che non gode di una linearità drammaturgica realistica, ma sceglie piuttosto una rotta più suggestiva, rischiosa e inclusiva. Assume le note della lettura frammentaria, quasi un tentativo di omaggiare tali figure nelle loro pose più iconiche, lo spettacolo regala poi un punto di vista nuovo sulla continuità sinfonica che lega queste donne.

Info

Biglietti: 7 euro.

Prevendite: https://www.ciaotickets.com/biglietti/figlie-della-tempesta-le-donne-di-shakespeare.

Biglietteria:aperta martedì, mercoledì e giovedì 16-19 o a partire da un'ora dall'inizio del concerto