'La morte non esiste', al Teatro Nuovo la nuova opera di Annick Emdin

Nato dalla penna della drammaturga pisana Annick Emdin, approda venerdì 26 maggio alle 21.30 al Teatro Nuovo lo spettacolo 'La morte non esiste'. Un viaggio mentale tra realtà e finzione che mescola poesia e prosa, per la regia di Emdin e Carlo Scorrano (produzione Binario Vivo). Quattro personaggi – interpretati sapientemente da Zeno Franceschi, Laura Boriassi, Francesco Pelosini e Wilma – che sono al tempo loro stessi e simboli di qualcos'altro - l'io, l'amore, il padre, la madre - cercano il filo conduttore della vita e della morte tra la lucidità e la follia, ciò che è vero e ciò che invece è apparente. Una giovane infermiera viene condotta ad occuparsi privatamente di un ragazzo schizofrenico, che vive chiuso in una stanza nella dimora dei suoi genitori. Ma i confini tra realtà e follia, tra disturbo e normalità, si fanno sempre più labili. La realtà, allora, non è più quella che si mostra, ma quella percepita e vissuta nella mente, nel tempo dell'io che è un eterno presente nel quale le diverse età - infanzia, adolescenza ed età adulta - si mescolano.

Info

Prevendite: https://www.ciaotickets.com/biglietti/la-morte-non-esiste

Acquisto biglietti al botteghino del teatro: martedì, mercoledì e giovedì 16-19 oppure a un'ora dall'inizio dello spettacolo.