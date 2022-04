Nuovo appuntamento: Sabato 16 aprile alle 21.15 con Robin Hood. L’eroe muore per ultimo al Teatro Ariston Proscaenium.

La storia è cupa, è ambientata in un futuro, irreale ma non troppo, lontano, ma non tanto, possibile? Forse. Un potere centralizzato e lontano dai cittadini si impone con forza e in- giustizia. Le persone si lamentano e si piegano passivamente, la partecipazione alla vita politica è assente. Marian è morta, Robin è abbandonato nel suo dolore, Fra Tuck è uno spacciatore, l’unico che cerca di resistere è Little John.



Lo spettacolo alterna una narrazione di un coro che racconta e porta avanti l’azione, ad alcune scene di cambiamento, conflitto e decisioni prese che avvengono all’interno di un monolocale in un quartiere marginale di una grande città.