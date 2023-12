'Musiche dal Cosmo', al Teatro Verdi le più belle colonne sonore dei film di fantascienza e avventura

La scoperta delle onde gravitazionali annunciata nel 2016 e premiata con il Nobel nel 2017 è stata raccontata molte volte come il primo ascolto del ‘suono' dell'Universo e ha fatto conoscere Virgo, una delle tre antenne gravitazionali più grandi e sensibili del pianeta inaugurata nel 2003 a Cascina (nella piana di Pisa) da Ego, l'Osservatorio Gravitazionale Europeo. Questo ascolto ha dato il via a una nuova Astronomia e innescato una rivoluzione scientifica nel nostro modo di osservare l'Universo paragonabile a quella di Galileo con il suo cannocchiale.

Per celebrare i venti anni dal rivoluzionario esperimento Virgo, la Fondazione Teatro di Pisa in collaborazione con EGO-Virgo presenta l'evento unico 'Musiche dal cosmo. L'universo sonoro di Sir John Williams'. Venerdì 29 dicembre al Teatro Verdi (ore 21), la All Stars Orchestra, composta dalle prime parti di alcuni dei più importanti teatri italiani, dopo l'incredibile successo del 2022 con il concerto Per Ennio, torna a riunirsi di nuovo in esclusiva per la città di Pisa diretta dal Maestro Carmine Pinto e la consulenza musicale del Maestro Lorenzo Corti.

'Musiche dal Cosmo. L'Universo sonoro di Sir John Williams' sarà uno straordinario viaggio musicale esplorando le connessioni tra la scienza e l'arte, tra l'Universo e la creatività umana. Il programma ripercorrerà alcune delle colonne sonore più celebri dello straordinario repertorio di Sir John Williams, la cui produzione è considerata uno dei punti più alti della musica da film orchestrale di tutti i tempi.

La All Stars Orchestra eseguirà alcuni brani delle colonne sonore di pietre miliari della storia del cinema di fantascienza e non solo, come Star Wars, Superman, Jurassic Park o Schindler's List. Il programma del concerto guiderà il pubblico anche a riconoscere le ispirazioni di Williams nella musica di grandi compositori. Un particolare omaggio sarà difatti riservato a Giacomo Puccini, in anticipo sul 2024 e le celebrazioni per il centenario dalla morte, con l'esecuzione di una sua opera giovanile, il Preludio Sinfonico in La e il celeberrimo Intermezzo della Manon Lescaut le cui note finali si riconoscono, come citazione, nella famosissima melodia di Guerre Stellari.

Info

I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro di Pisa, su www.vivaticket.it e al servizio di biglietteria telefonica 050.941188. Info: 050.941111.