Teatro Verdi, concerto del Trio Debussy

Torna al Teatro Verdi di Pisa la stagione concertistica della Scuola Normale Superiore per tutti gli appassionati di musica classica. Martedì 24 gennaio, alle 21, una formazione cameristica tra le più acclamate in Italia, vincitrice di numerosi premi durante la propria carriera quasi trentennale, il Trio Debussy, composto da Antonio Valentino al pianoforte, Piergiorgio Rosso al violino, Francesca Gosio al violoncello, si esibirà con un programma di musiche di Gabriel Fauré, Franz Schubert e di un compositore contemporaneo, Alberto Colla.

Con i suoi ventotto anni di attività ininterrotta, il Trio Debussy, nato a Torino, è tra le più longeve formazioni cameristiche italiane. Il repertorio comprende quasi 200 opere, da Haydn ai giorni nostri, 30 delle quali sono state scritte appositamente per i componenti dell’ensemble ed eseguite in prima assoluta durante loro concerti. Dopo il debutto nel 1997 con la vittoria del concorso internazionale per complessi da camera "Premio Trio di Trieste", ha proseguito la carriera con la partecipazione alle più importanti società concertistiche italiane ed estere. Nel 2003 il gruppo ha fondato il Festival "Tra Futuro & Passato", a Pinerolo in Piemonte, volto ad incentivare nuove composizioni per trio.

Dalla stagione 2012/2013 ha iniziato un progetto di esplorazione della musica da camera francese tra '800 e '900 riscoprendo opere desuete. In questi anni non sono mancati esperimenti di contaminazioni e collaborazioni con artisti appartenenti ad altri generi musicali. Nell’ultimo cd il Trio Debussy ha registrato due tra i più grandi capolavori del repertorio per trio, l’opera 100 di Schubert (in edizione integrale) e il trio di Ravel.

La prevendita dei biglietti per il concerto è presso il Teatro Verdi di Pisa.