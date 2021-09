Villa Crastan: un weekend di teatro con la 'Venere in pelliccia' e 'La ragazza dello swing'

Una due giorni di teatro nel giardino di Villa Crastan. Si comincia sabato 11 settembre alle 21.15 con 'Venere in Pelliccia', presentato dalla JOES Company Produzioni Teatrali con Pino Raimo e Lorelli Joanne. Thomas è un regista teatrale che sta cercando l'attrice giusta per il ruolo di Vanda nel suo adattamento per le scene del romanzo 'Venere in pelliccia' di Leopold Von Sacher-Masoch. Arriva in teatro fuori tempo massimo Vanda, un'attricetta apparentemente del tutto inadatta al ruolo se non per l'omonimia. La donna riesce a convincerlo all'audizione e, improvvisamente, Thomas viene attratto dalla trasformazione a cui assiste. Dopo poche battute si accorge che nessun'altra può aderire come lei al personaggio. Ha così inizio un sottile gioco a due.

Il giorno successivo, domenica 12 settembre, sempre alle 21.15, il palco si riempirà di storia con 'La ragazza dello swing'. Uno spettacolo della compagnia Hystrio del Gruppo Intesa Teatro Amatoriale. La vicenda si svolge alla fine del secolo scorso. Rosa ha 78 anni. È originaria di un paese della provincia pisana. Era emigrata con la sua famiglia nel 1944 per sfuggire agli orrori della guerra e cercare una nuova vita altrove. Dopo più di 50 anni, Rosa ritorna al suo paese natale, nei luoghi della sua adolescenza. Quando fu costretta a emigrare, Rosa non aveva niente da portare con sé, se non il ricordo di un unico bacio del suo amore di allora, un ragazzo di nome Piero. Per tutta la vita le rimarrà addosso quella 'sensazione leggera di una semplice e umida carezza sulle labbra', ma anche il rimorso di non avere aspettato il ritorno di Piero dalla lotta partigiana. Sul filo dei propri ricordi, Rosa ci racconta la sua storia, che è la storia della gente comune in quegli anni, alternando momenti di leggerezza e momenti di drammaticità.

Per info e prenotazioni scrivere a prenotazionivillacrastan@gmail.com o telefonare al numero 3284761509.

