Che cosa è?

Il TECH JOBS fair è l’evento in cui le aziende in cerca di personale qualificato tech si mettono a disposizione di programmatori, sistemisti, ingegneri, tecnici specializzati e matematici con cui possono effettuare colloqui informali ai propri desk.

Dove si tiene?

Nel chiostro della Chiesa del Carmine, accesso da corso Italia 85 (la piazzetta a metà di corso Italia)

Come funziona?

Si entra con la registrazione gratuita su Eventbrite, si ascoltano le presentazioni delle aziende nell’area predisposta - dove nel pomeriggio ci saranno anche dei panel moderati di più aziende insieme - e ci si ferma ai desk delle aziende dove si può entrare in contatto anche col personale tech delle aziende e non solo con quello dell’ufficio HR.

Che aziende ci sono all’evento?

Le aziende che hanno già confermato la loro presenza sono: Alkeria, Apparound, Paolino Bacci srl, Bc Soft, Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, Domotz, Hyntelo, ION group, LogObject, MMI - Medical Micro Instruments, Randstad Technologies, Seacom, CCH Tagetik | Wolters Kluwer, Traent, Zerynth.

I partner

L’edizione 2022 di Pisa è in collaborazione con Montacchiello-Cittadella dell’Innovazione, British School Pisa, Polo Tecnologico Navacchio e Euspert Bianco Lavoro.



su https://techjobsfair.it/tech-jobs-fair-pisa-2022/