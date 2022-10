'Tempo. Il sogno di uccidere Chronos' con Guido Tonelli

Indirizzo non disponibile

Sarà un meraviglioso viaggio attraverso il tempo, lunedì 17 ottobre alle ore 21, alla Scuola Normale, guidati dallo scienziato Guido Tonelli, fisico del Cern di Ginevra noto in tutto il mondo, accademico dell'ateneo pisano che da poco ha ricevuto titolo di emerito, nonché divulgatore scientifico che, con invidiabile semplicità, mette i segreti della fisica alla portata anche delle menti più lontane della materia.

L’incontro - che porta la firma del Lions Pisa Certosa e viene realizzato nell’ambito di uno dei compiti dell’associazione, quello di dar vita ad eventi culturali per un vasto pubblico - si avvale del patrocinio e del prestigioso ausilio dei tre atenei pisani, la nostra Università, la Scuola S.Anna e la Normale, che mette a disposizione i suoi spazi.

Il professor Tonelli è uno dei padri della scoperta del bosone di Higgs, la cosiddetta 'particella di Dio', di cui è stato portavoce, scoperta che nel 2013 ha portato Francois Englert e Peter Higgs al Premio Nobel. Insignito del Fundamental Physics Prize, del premio Fermi e della medaglia d’onore della presidenza della Repubblica come esempio di una tradizione di eccellenza, ha scritto della particella di Dio, dell’universo, della Genesi e ultimamente, portandoci per mano attraverso arte, filosofia, letteratura, mito e scienza, appunto del tempo.

Lunedì, nell’Aula Bianchi (con eventuale prosecuzione in videoconferenza in Sala degli Stemmi) parlerà su 'Tempo. Il sogno di uccidere Chronos'. L’incontro è aperto a tutti. L’ingresso, a partire dalle 20.45 da piazza dei Cavalieri, è libero. Per prenotazioni, fino ad esaurimento posti, rivolgersi a eventiculturali@sns.it.

Foto Tonelli al Cern. Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)