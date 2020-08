Tent&breakfast stars edition

Dopo il ritrovo alla Tenuta di Santallago verranno effettuate sia l'escursione allo Spuntone che l'osservazione astronomica del cielo profondo con l'ausilio di un puntatore laser e una breve lezione sull'evoluzione dell'osservazione astronomica!

La mattina ci sveglieremo e dalle ore 9:00 faremo colazione all'agriturismo con cornetti, cappuccino o caffè.



Opzione A: Tent&Breakfast

La quota comprende:

- organizzazione e coordinamento delle attività

- assistenza

- materiali e attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività: tenda già montata per 2 persone, bagno e doccia a disposizione, lezione con osservazione delle stelle

- colazione al bar

Attrezzatura richiesta:

- scarpe da trekking: meglio se a caviglia alta

- non è richiesto un abbigliamento particolare ma sono consigliati i pantaloni lunghi, felpa e/o giacchetto

- cena al sacco: snack e almeno un litro d'acqua

- cambio per la notte

- sacco a pelo e materassino

- con 5€ di cauzione: luce frontale (frontalino)



Prenotazione obbligatoria

Costo: 40€ per gli adulti; 20€ per bambini (sotto i 14 anni)



Opzione B: Osservazione astronomica e Escursione

La quota comprende:

- organizzazione e coordinamento delle attività

- assistenza

- materiali e attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività, lezione con osservazione delle stelle

Attrezzatura richiesta:

- scarpe da trekking: meglio se a caviglia alta

- non è richiesto un abbigliamento particolare ma sono consigliati i pantaloni lunghi, felpa e/o giacchetto

- cena al sacco: snack e almeno un litro d'acqua

- con 5€ di cauzione: luce frontale (frontalino)

Prenotazione obbligatoria

Costo: 20€ per gli adulti; 10€ per bambini(sotto i 14 anni)

Maggiori informazioni sull'itinerario verranno fornite al momento dell’iscrizione.

L'organizzazione si riserva di sostituire o modificare l'itinerario in caso di meteo avverso, pericoli oggettivi, non raggiungimento numero partecipanti.



Ritrovo: Ore 20:00, Tenuta di Santallago

Difficoltà: facile, bambini dagli 8 in sù

Impegno fisico: facile

Per info e prenotazioni:

Segreteria Alpha 3770212257

alphadventures@gmail.com