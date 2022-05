Ritorna 'Summer Knights': la terza edizione è pensata per le generazioni più giovani

Saranno Ariete, Achille Lauro, Francesco Gabbani, Elisa i protagonisti della terza edizione di 'Summer Knights 2022', il contenitore di appuntamenti culturali e di spettacolo voluto dal Comune di Pisa, assessorato alla cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi e organizzato dalla LEG Live Emotion Group. Gli artisti si esibiranno, dall’8 al 17 settembre, nello splendido scenario di piazza dei Cavalieri. Primo appuntamento giovedì 8 settembre con Ariete, giovane voce di riferimento con oltre 37 milioni di stream nel brano 'L’ultima notte' certificato platino; lunedì 12 settembre appuntamento con Achille Lauro che porterà in scena uno show tutto nuovo dagli arrangiamenti ai costumi; mentre il giorno successivo, martedì 13 settembre, toccherà a Francesco Gabbani, amatissimo cantautore e polistrumentista che di recente si è cimentato nella conduzione, con successo, di un programma su Rai1. Ultimo appuntamento sabato 17 settembre, con Elisa che con il suo 'Back to the Future Live Tour' farà un viaggio in Italia tra spettacolari vedute panoramiche e aree di grande interesse storico e culturale e Pisa è tra le location selezionate per il suo grande valore artistico.

"La scelta del programma di 'Summer Knights 2022' è stata la conferma del format dello scorso anno di quattro date, non di più, dando preferenza alla qualità degli artisti che si esibiranno in piazza dei Cavalieri - dice l’assessore alla cultura del Comune di Pisa Pierpaolo Magnani - nel 2021 abbiamo ospitato alcuni dei mostri sacri della musica italiana mentre quest’anno abbiamo preferito puntare su artisti della nuova scena musicale che interessano prevalentemente il pubblico giovane. Ci vogliamo rivolgere proprio a loro che, dopo anni di claustrofobia, hanno il pieno diritto di esprimersi e avere occasioni e momenti di gioia e aggregazione. Poi, il messaggio che porteranno alcuni artisti legato ai temi ambientali, sarà assolutamente di interesse per le nuove generazioni".

"Una collaborazione, quella con il Comune di Pisa e la Fondazione Teatro Verdi - dichiara Sandro Giacomelli, che con Tania Ferri ed Elisabetta De Luca gestisce la LEG Live Emotion Group - per il nostro gruppo di lavoro molto interessante e stimolante. Abbiamo sempre trovato sintonia sia nella scelta delle proposte artistiche sia nella linea organizzativa da seguire per realizzare al meglio un evento che di anno in anno sta crescendo ed è ormai diventato un punto di riferimento per artisti e pubblico. Le proposte di quest’anno sottolineano l’innovativa idea del Comune che ha l’attenzione verso artisti con contenuti e particolarità oltre che buona musica e spettacolo. Il risultato della nostra collaborazione e il salto di qualità dimostrano il grande risultato del posizionamento della città di Pisa tra le location del 'Back to the future' di Elisa che non sarà solo un tour ma un festival itinerante con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub e si fermerà solo in location selezionate". Iniziata nel 2019, interrotta nel 2020 a causa del Covid, e ripresa nel 2021, la rassegna 'Summer Knights' ha già ospitato artisti del calibro di Brignano, Sgarbi, Paoli, Consoli, Bandabardò, Nannini, Panariello, Bertè, De Gregori e molti altri. Circuito prevendite: Ticketone. Tutte le informazioni su www.legsrl.net, infoline 3924308616.

Il programma

- Giovedì 8 settembre, Ariete in 'Specchio Tour 2022'. Dopo la tournée estiva del 2021 che l’ha portata a soli 19 anni in tutta Italia con 27 date che hanno visto un grande successo di pubblico, Ariete torna dal vivo per presentare per il suo primo e atteso album 'Specchio'. Uscito il 25 febbraio 2022, contiene 11 tracce già anticipate dai singoli 'L' e 'Club'. Dopo il successo dei due EP del 2020 'Spazio' e '18 anni', Ariete è ormai una giovane voce di riferimento con oltre 37 milioni di stream nel brano 'L’ultima notte' certificato platino.

- Lunedì 12 settembre, Achille Lauro in 'Achille Lauro Superstar - Electric Orchestra Tour'. Si aggiungono tre date all’Achille Lauro Superstar - Electric Orchestra tour. Dopo lo strepitoso successo riscosso dalle prime date già in vendita, il tour si arricchisce con nuovi palchi che ospiteranno Achille Lauro durante l’estate 2022. Nel tour Lauro sarà accompagnato da 52 elementi, oltre ai 5 componenti della band, e metterà in scena uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi, evoluzione di tutto ciò che abbiamo visto finora. L’artista porterà sul palco, tra gli altri, i brani contenuti in 'Lauro - Achille Idol Superstar', nuova edizione dell’album Lauro uscita l’11 febbraio. L’opera include 7 nuove bonus track, rappresentando una naturale prosecuzione evolutiva del percorso fatto con il precedente album '1969'. Tra queste, è inclusa, 'Domenica', la canzone con cui Achille Lauro ha gareggiato al settantaduesimo Festival di Sanremo, stupendo il pubblico con la sua performance iconica.

- Martedì 13 settembre, Francesco Gabbani in 'Live 2022'. Francesco Gabbani sarà presente con il tour estivo con cui girerà l’Italia per presentare dal vivo il suo nuovo lavoro discografico “Volevamo solo essere felici”. Un tour con cui Gabbani tornerà dal vivo dopo l’ultimo concerto tenuto all’Arena di Verona e potrà finalmente riabbracciare i suoi sostenitori in attesa delle date autunnali nei palazzetti.

- Sabato 17 settembre, Elisa in 'Back To The Future Live Tour'. Un messaggio per l’ambiente, un viaggio in 20 regioni, 3 grandi appuntamenti all’Arena di Verona con tanti ospiti, la collaborazione con UN SGD Action Campaign, una festa itinerante per la musica pensando al pianeta: Elisa torna sul palco con un mastodontico progetto live che la vedrà esibirsi in tutta Italia, nessuna regione esclusa, a partire da fine maggio.