'The Liberal'. Romantici inglesi a Pisa' è un evento organizzato da docenti dell’Università di Pisa in collaborazione con il Centro Interuniversitario per lo Studio del Romanticismo (CISR), e intende celebrare il bicentenario del periodico che fu concepito da Percy Bysshe Shelley, George Gordon Byron e Leigh Hunt durante il loro soggiorno nella nostra città.

L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio morale del Comune di Pisa, si svolgerà al Museo della Grafica (Lungarno Galileo Galilei 9) il 1° giugno dalle 9.30 alle 17.30 e vedrà l’intervento di numerosi studiosi provenienti da vari atenei italiani. Per l’occasione, verrà anche esposta la copia del 'Liberal' conservata nella Biblioteca della Scuola Normale Superiore.