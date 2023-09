Eliopoli Summer 2023, concerto dei "The Machine - Pink Floyd tribute band'

Sabato 2 settembre, dalle 22, si terrà sul palco di Eliopoli Summer il concerto 'Il meglio dei Pink Floyd' con The Machine Pink Floyd tribute band. La band storica ha appena concluso un lungo tour sold out in tutta Europa con gli spettacoli "The Oall live orchestra" e "Pink Floyd History". Un sound fresco ed emozionante che mantiene fedelmente il lato rock e la psichedelia della leggendaria rock band britannica, evocando l'energia e ricreando la magia e le atmosfere dei concerti dei Pink Floyd.

La band è composta da Massimiliano Salani (tastiere e voce), Giacomo Dell'Immagine (chitarre), Saverio Guerrini (voce e chitarra), Samuela Salani (cori), Christophe Vallet (basso) e Stefano Bellandi (batteria).