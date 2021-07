'Tipici da Spiaggia': le eccellenze del cibo Made in Italy sotto l'ombrellone

Il cibo Made in Italy è protagonista con 'Tipici da Spiaggia', la rassegna organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa, Sib (Sindacato Italiano Balneari) e Fipe-Confcommercio che promuove i prodotti agroalimentari di qualità del territorio all'interno degli stabilimenti balneari del Litorale pisano.

Giovedì 29 luglio e giovedì 26 agosto gli stabilimenti aderenti proporranno nel loro menu piatti tipici con specialità del territorio, presentando un'offerta gastronomica diversa dal solito, all'insegna dei prodotti d'eccellenza da gustare in riva al mare. "Un'iniziativa che vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importante ruolo sociale ed economico che ricoprono gli stabilimenti balneari - spiega il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani - e allo stesso tempo salvaguardare la peculiarità del turismo balneare italiano, la sua tradizione nata oltre un secolo fa e, soprattutto, quella specificità e quei servizi che attirano ogni anno milioni di turisti stranieri nel nostro Paese. Si potranno degustare i prodotti unici di alcuni dei migliori produttori di Pisa e provincia: formaggi, vino, olio, frutta e molti altri prodotti che rendono unico il nostro territorio, in un connubio ideale tra il mare e le eccellenze dell'entroterra pisano".

"Iniziative come questa propongono nuovi modi di fare turismo e vivere le vacanze - afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - Tipici da Spiaggia associa la degustazione di prodotti tipici e piatti locali alla balneazione attrezzata italiana, che costituisce una parte importante di quel ‘Made in Italy’ che è un modo di vivere, mangiare e fare vacanza, apprezzato e spesso invidiato e imitato in tutto il mondo".

Gli stabilimenti che offriranno menu con piatti tipici del territorio sono: giovedì 29 luglio Bagno Laura (Tirrenia), Bagno Roma (Tirrenia), Bagno Sardegna (Marina di Pisa), Bagno Arlecchino (Marina di Pisa), Bagno Mirasole (Marina di Pisa); giovedì 26 agosto Bagno Marco Polo (Marina di Pisa), Bagno Luana (Tirrenia), Bagno Calypso (Tirrenia), Bagno Mistral (Tirrenia), Bagno Lido (Calambrone), Bagno Europa (Tirrenia), Bagno Nettuno (Tirrenia).