Gran finale del FestiValdera: arriva Toni Servillo in prima nazionale con 'Candido'

Gran finale della III edizione del FestiValdera, intitolata 'Poco più che persone', all’interno della rassegna estiva di 11Lune a Peccioli. Lunedì 12 luglio, ore 21:30, al Triangolo Verde a Legoli, l'appuntamento sarà con Toni Servillo nella prima nazionale del monologo Candido, soggetto e drammaturgia di Michele Santeramo, musiche originali di Marco Zurzolo, eseguite dal vivo dallo stesso Zurzolo al sax, regia di Marco D'Amore, produzione della Fondazione Teatro della Toscana. L'evento è riservato agli abbonati FestiValdera o su invito.

Dalla partenza del FestiValdera, nel 2019, si raccontano cinque personaggi che appartengono alla stessa vicenda. Ciascuno spettacolo è fruibile in sé, ma è anche parte di un disegno narrativo più ampio.Dopo aver conosciuto gli altri protagonisti, si approda a Candido.Candido, come scrive Michele Santeramo, sa di essere padre, sa quale sia il suo mestiere, sa quale sia il suo nome e quale sia il suo posto nel mondo. Ma scopre, adesso, grazie a Salvo, che c’è qualcosa che ha dimenticato, qualcosa che sta prima dei ruoli, ed è il suo profondo essere umano. Forse, ci nascondiamo tutti da quel che siamo. Forse, ci rappresentiamo nel mondo, e siamo attori, e siamo clown, e siamo quel che dobbiamo essere, eppure, davvero, in fondo, cos’è che siamo?

Il FestiValdera è organizzato da Fondazione Peccioliper e Fondazione Teatro della Toscana, con il patrocinio dei Comuni di Peccioli e di Pontedera, ed è realizzato con il sostegno di Belvedere spa e Fondazione Pisa. Si tratta di un unicum nel panorama italiano: è un festival di produzione e di drammaturgia. Tutti gli spettacoli in cartellone sono produzioni originali della Fondazione Teatro della Toscana con la drammaturgia di Michele Santeramo, autore di riferimento per gli spettacoli del CSRT, le musiche di Marco Zurzolo, e sono tutti rappresentati in prima assoluta con la direzione artistica e regia di Marco D'Amore. I testi sono scritti tenendo conto di un tema generale, dei personaggi che lo abitano, e del territorio per cui vengono prodotti. L’obiettivo è amplificare la volontà comune di far crescere il territorio intero della Valdera, partecipare a questa crescita che da culturale diventi sociale, economica, e serva a costruire comunità più forti e più consapevoli. La capacità di inclusione, di intessere relazioni, è inoltre sottolineata dal fatto che quest’anno il FestiValdera interseca il suo percorso con quello di 11Lune a Peccioli.

Per informazioni: Tel. 378-3022608. Attivo h.10/18 | Nei giorni di festival dalle 15 a inizio spettacolo.