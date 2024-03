Tōru presenta il nuovo album 'L'incontro'

T?ru è il nome d’arte di Elia Vitarelli, toscano, classe 1993. Dopo la precedente esperienza musicale con i “Fiori di Hiroshima”, band con la quale ha condiviso palchi con artisti del calibro di Verdena, Edda, Calcutta e Fiumani, decide di dedicarsi ad un nuovo progetto che nasce da una più profonda esigenza individuale di esprimersi confrontandosi direttamente con la propria interiorità.

Si arriva così alla presentazione del nuovo album 'L'incontro', che si terrà il 22 marzo al Teatro Sant'Andrea di Pisa dalle ore 21.

Carriera

Il 27 Settembre 2019 esce il suo primo singolo “Soli” per Pulp Dischi, premiato poi con il premio GiovaniSì durante l’edizione del Rockcontest 2019. Il 28 Febbraio 2020 esce, per Pulp Dischi/Artist First , l’album di esordio “Domani”. Dopo un tour di varie date lungo tutta la penisola, il 9 Settembre 2021 esce il suo primo libro “Coltelli e Crisantemi”, edito da Porto Seguro Editore, seguito da una serie di presentazioni musicate in centri culturali italiani. Il 22 Aprile 2022 viene pubblicato il nuovo singolo “Una Giornata Particolare / Zabriskie Point” presentato tramite un concerto speciale in formazione semi-orchestrale di sei elementi.

L'album "L'Incontro" è stato anticipato da due singoli "Conchiglia" e "Specchio" usciti rispettivamente a ottobre 2023 e gennaio 2024. L'Album "L'Incontro" è il secondo album di T?ru. Un concept album sull'importanza del contatto reciproco, del contatto con il prossimo e di quanto questo possa lasciare in noi una traccia indelebile, una spinta per un nuovo cambiamento interiore che porti a una nuova consapevolezza di sé. Un disco dalle sonorità elettroniche, che mescola il genere ambient alla forma canzone più classica, senza rinunciare a una ricerca sperimentale di carattere sonoro. In questo album troviamo un'ambientazione sonora molto vasta, densa di particolari che rappresentano al meglio la visione del tutto originale della musica di T?ru. Gli strumenti acustici sono limitati allo stretto necessario, puntando totalmente sulla parte elettronica e sui campionamenti che sono quelli che costituiscono gli arrangiamenti.