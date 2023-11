Tre tele nel Palazzo Arcivescovile. Il restauro

Il restauro dei tre dipinti settecenteschi del palazzo arcivescovile, raffiguranti Santa Bona, San Rocco e San Pietro, è stato realizzato con il finanziamento del Ministero della Cultura e compiuto dalla Soprintendenza A.B.A.P. per le province di Pisa e Livorno.

Alla presentazione interverranno l'Arcivescovo di Pisa, Mons. Giovanni Paolo Benotto, e il Soprintendente A.B.A.P. per le province di Pisa e Livorno, Arch. Valerio Tesi.



I tre dipinti provengono dalla chiesa di San Rocco, come attestano fonti manoscritte e a stampa. In particolare era noto l’ovale raffigurante Santa Bona, donato nel 1731 dal chierico Matteo Fanucci alla chiesa di san Rocco e ormai ritenuto perduto dagli studiosi, ma il restauro odierno ne ha consentito il recupero e la restituzione, rendendolo nuovamente fruibile. L’opera è stata assegnata al pittore Tommaso Tommasi (Pietrasanta, seconda metà del XVII secolo – Pisa, dicembre 1749), discepolo di Giuseppe Melani e autore di dipinti e decorazioni nelle chiese e nei palazzi pisani.

Fin dall’Ottocento gli altri ovali versavano già in cattivo stato di conservazione, che si è aggravato nel tempo, fino a rendere illeggibili i due dipinti. Il restauro odierno ha rivelato le raffigurazioni di San Pietro, in ricordo della prima intitolazione dell’oratorio, e di San Rocco.

Il progetto di restaurare queste tre opere nasce nel 2017, a seguito del rilevamento del cattivo stato di conservazione durante l’inventario diocesano dei beni culturali mobili del palazzo arcivescovile promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana. Nel 2021 poi, grazie al finanziamento del Ministero della Cultura, il restauro ha avuto inizio, ed è stato realizzato dalla restauratrice Elena Burchianti su progetto e sotto la direzione delle dottoresse Chiara Travisonni ed Elena Salotti della Soprintendenza A.B.A.P. per le province di Pisa e Livorno.



I tre dipinti, pregevoli esempi della pittura pisana del Settecento, dopo il restauro sono stati collocati in una delle sale storiche del palazzo arcivescovile nel percorso visitabile durante le aperture al pubblico dell’arcivescovado pisano.



Per partecipare è gradita conferma via e-mail scrivendo a bce@diocesidipisa.it.