Alberto Di Pede presenta il suo romanzo 'Il tredicesimo metro' a Marina di Pisa

Sabato 23 aprile presso la terrazza dell’Hotel Incanto di Boccadarno a Marina di Pisa, Alberto di Pede presenterà il suo nuovo romanzo, 'Il tredicesimo metro - La carta di Filadelfia' (Porto Seguro Editore), con il patrocinio del Comune di Pisa e dell’Accademia dei Disuniti. Lo scrittore Renzo Zucchini e la poetessa Veronica Manghesi modereranno l’incontro.

La ristrutturazione dell’antica Basilica pisana di San Piero a Grado porta due coraggiose e ostinate funzionarie della Soprintendenza a imbattersi in un’incredibile scoperta: un documento del XII secolo, la più antica carta navale esistente, la quale parrebbe indicare che sia stata Pisa, forse, la prima potenza ad attraversare le acque dell’Atlantico per raggiungere le Americhe. E le sorprese non si fermano qui. Proseguendo le ricerche, le due studiose, scopriranno un ulteriore papiro che dimostrerà quanto il volgare pisano abbia influito sulla nascita della lingua italiana moderna.

