Mrekking da Marina a Calambrone

C'è un mondo fantastico tra la terra ferma ed il mare.

Dopo i campi ma prima delle case e della sabbia.

Dove ci sono boschi rigogliosi e paludi ristagnanti, comode strade e sentieri serpeggianti, campi aperti e radure rilassanti....







Questa escursione lineare ci porterà ad esplorare un'area veramente inusuale e sorprendente. Un limbo forestiero, relitto storico naturalistico di un periodo dimenticato ma ancora temporalmente vicino a noi, che ci farà capire ed entrare in sintonia ancora di più con il nostro territorio.Cammineremo, da Marina di Pisa fino a Calambrone, quasi sempre immersi in bellissime pinete. Solcheremo dei campi aperti che ci daranno respiro, per poi rientrare e finire la nostra escursione nella incredibile Oasi Bosco della Cornacchiaia del WWF Pisa



​



La Tenuta di Tombolo fino a due secoli fa era un posto selvaggio e con un bosco di macchia mediterranea spesso impenetrabile, solcato da pochi sentieri e dominato da vaste zone umide, canali e stagni costieri, amato da cacciatori e briganti, e con due soli avamposti umani, i fortini lorenesi di Boccadarno e Mezzapiaggia.



​



Il suo destino si intreccia con la Storia, a partire dall’arrivo del Re nella vicina San Rossore e la nascita del paese di Marina di Pisa, amata a fine Ottocento da artisti e nobili, anche stranieri. Ma è con l’avvento del Fascismo che l’aspetto di questi luoghi cambia radicalmente, con l’imponente bonifica degli anni Trenta, la pianificazione di Tirrenia, la costruzione delle colonie di Calambrone. Anche la Seconda Guerra Mondiale e il Dopoguerra sono protagonisti in Tombolo, lasciandoci come testimone la grande base americana di Camp Derby.



​



Questo densissimo alternarsi di vicende in poco più di un secolo non ha lasciato solo evidenti segni fisici, ma anche storie incredibili accadute in questi pochi chilometri quadrati: perché proprio qui, e non altrove, siano potute realizzarsi ve lo racconteremo lungo i nostri passi







Per il rientro da Calambrone verso Marina utilizzeremo un bus di linea.



18km

Dislivello: 0 - sempre in Pianura

Impegno: Medio

Costo: 15 euro - parte dell'incasso verrà devoluta al WWF Alta Toscana per accesso all'oasi.



per info e prenotazioni:



​info@azimut-treks.com

3395675637