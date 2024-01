Trekking da Marina di Pisa a Calambrone

C'è un mondo fantastico tra la terra ferma ed il mare.



Dopo i campi, ma prima delle case e della sabbia.

Dove ci sono boschi rigogliosi e paludi ristagnanti, comode strade e sentieri serpeggianti, campi aperti e radure rilassanti....



Questa escursione lineare porterà ad esplorare un'area veramente inusuale e sorprendente. Un limbo forestiero, relitto storico-naturalistico di un periodo dimenticato ma ancora temporalmente vicino a noi, che farà capire ed entrare in sintonia ancora di più con il nostro territorio.





Lunghezza: 19 km

Dislivello 0 m

Difficoltà: E (escursionistico) adatto a persone abituate a camminare.

Adatto a bambini sopra 12 anni ma invitiamo tutti i genitori a contattarci per un confronto preliminare.

L’escursione non presenta particolari difficoltà tecniche ma richiede un buon allenamento alla camminata.



Numero min. partecipanti: 8

Numero max partecipanti: 25 persone

Cani: non ammessi per regolamento dell'oasi WWF di Cornacchiaia

Riceverete tutti i dettagli sul luogo di ritrovo e svolgimento evento una volta confermata la vostra partecipazione.



Costo: 20 euro - parte dell'incasso verrà devoluta al WWF Alta Toscana per accesso all'oasi.



per info e prenotazioni:

federico@azimut-treks.com

333 5219968



Per iscriverti compila il modulo che trovi sul nostro sito: https://www.azimut-treks.it/escursione-oasi-cornacchiaia



