Trekking tra castelli e castagne

Una suggestiva escursione tra castagni secolari, sentieri nel bosco, antichi eremi e fortezze medievali, sui sentieri tra Ripafratta, Molina di Quosa e Pugnano.



Appuntamento domenica 7 novembre alle 9. I posti sono limitati, il costo dell'iniziativa, da pagare in loco, è 18€ (10€ sotto i 16 anni, gratuito sotto i 10 anni - età minima per partecipare 6 anni), comprensivo di accompagnamento con guida ambientale, passeggiata, pranzo con i prodotti de La Bottega di Ripafratta e visita alla Rocca di San Paolino.



PER PRENOTARE compilare il modulo che si trova qui: https://forms.gle/rh6qfZ49Efjk4Vdk7



PROGRAMMA:



- ore 9.00 ritrovo a Ripafratta (presso La Bottega di Ripafratta, via Statale Abetone n. 340, parcheggio consigliato presso stazione FS di Ripafratta) e partenza;



- salita tramite il sentiero 00: toccheremo l'antico Eremo di Rupecava e poi il Sacrario della Romagna; percorreremo un suggestivo tratto immersi nei castagni secolari del Monte Pisano, ammirandone i colori autunnali;



- discesa dal sentiero 105 costeggiando la medievale Torre Centìno;



- ritorno a Ripafratta, pranzo pic-nic con i prodotti de La Bottega di Ripafratta (zuppa toscana, selezione di affettati e pecorini, focaccia, castagnaccio, acqua, bibita);



- ore 14:00 visita alla Rocca di San Paolino a cura della Pro Loco Ripafratta "Salviamo La Rocca" aps



- conclusione prevista per le ore 15:00.



Il dislivello da ricoprire si aggira sui 350 metri e il percorso è di circa 10Km. Sono richieste scarpe da trekking e abbigliamento idoneo (utili bastoncini da camminata). Non è necessario esibire il green pass, ma è importante portare con sé la mascherina da utilizzare all'occorrenza. Gel sanificante sarà disponibile sul posto.



L'iniziativa è organizzata dalla Cooperativa di comunità Ripafratta in collaborazione con la Pro Loco di Ripafratta "Salviamo La Rocca".



Per ulteriori informazioni: info@ripafratta.it

