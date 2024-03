Trekking urbano a Pisa: alla scoperta dei lungarni - visita guidata RiscopriAmo Pisa

Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la visita.



Sabato 30 marzo alle ore 11.00 partirà il tour 'Trekking Urbano a Pisa: alla scoperta dei Lungarni'.

Punto d'incontro: Piazza Cairoli sotto le logge. Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour.

Una passeggiata sui Lungarni di Pisa partendo dalla Piazza Cairoli, meglio conosciuta dai pisani come Piazza della Berlina.

Uno degli scali commerciali dei prodotti freschi, come frutta e verdura, ecco perché chiamata anche Piazza de’ Cavoli nel passato.

Eleonora da Toledo e Cosimo I de’ Medici vollero abbellire questa piazza con un loggiato che ci conduce in Via dei Rigattieri.

Su Piazza Garibaldi si potrà capire quanto e come i palazzi sui lungarni sono cambiati nel tempo, la Via dei Setajoli che non esiste più, il Ponte Vecchio con i commerci e il Bargello (no, non siamo a Firenze!) e l’unico giardino di fronte all’Arno. Proseguendo per Lungarno Pacinotti si potrà ammirare il Palazzo Agostini e il famosissimo Caffé dell’Ussero, una “diacciaia” si nasconde dietro il bar, a cosa serviva?

Il Palazzo alla Giornata che ci ricorda la storia di uno schiavo tenace e la bellissima Chiesa della Spina, tutto dominato dalla Torre della Verga d’Oro da dove il nostro scienziato Galilei osservò le stelle.



Questo e tanto altro nel tour dedicato ai Lungarni di Pisa.