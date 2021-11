In trenino a San Rossore fino al mare

In collaborazione con il Centro Visite San Rossore proseguono i trenini anche a novembre all'interno della tenuta di San Rossore per tutta la famiglia. Anche in inverno rimane la voglia di scoprire le meraviglie del territorio, per questo motivo è stata organizzata una semplice passeggiata, che con l'ausilio del trenino, permetterà di scoprire la zona di riserva della Tenuta di San Rossore. Circondati da animali selvatici come daini, cinghiali e volpi i partecipanti arriveranno ad osservare le dune incontaminate del parco attraversando una delle pinete di pino domestico più estese d'Italia. L'iniziativa è aperta a tutti.

Ritrovo 15 minuti prime dell'evento presso il centro visite tenuta di San rossore località Cascine Vecchie. Unico orario dalle 10.45 alle 13.00

Costo visita € 20 adulti, bambini 6-10 anni € 10, bambini fino a 5 anni gratuito.

Si consiglia di portare una bottiglietta d'acqua. La visita effettiva avrà una durata di circa 2 ore. E' richiesto un numero minimo di partecipanti, in caso di mancato raggiungimento l'escursione verrà annullata come in caso di pioggia.

Per info e prenotazioni: le prenotazioni scadono alle ore 18.00 del giorno precedente la gita. Non verranno accettati moduli inviati dopo tale orario. Nel caso potete comunque contattare direttamente la guida al telefono o per whatsapp per controllare la disponibilità dei posto.

Francesca

339.3670805 whatsapp

info@naturatour.it



