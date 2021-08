Il Trio Tangata e la danza spettacolo al Castello Ginori di Querceto

Segnano, con uno stile unico, gli arrangiamenti delle musiche da tango dei grandi compositori del Rio della Plata. Troilo, Pugliese, De Caro, Di Sarli, e il re del 'nuevo tango' Astor Piazzolla, di cui ricorre, quest’anno, il centenario della nascita.

Sulla scena dell’antico castello, risuona l’anima del tango argentino, domenica 8 agosto 2021, ore 21, sul Terrazzone del Castello Ginori di Querceto (Montecatini Val di Cecina – PI) con i musicisti del 'Trio Tangata' per il linguaggio dei corpi dei ballerini di Estro Tango: Ximena Zalazar Firpo, argentina, e Willem Meul danzatore belga.

Il pensiero nostalgico e fatale in musica e danza, ritrova così, come nelle spontanee origini nelle complessità immigratorie delle dense periferie di Buenos Aires, antiche piazze ed intense atmosfere in Valdicecina con il 'Festival Vol’Tango 2021' di Accademia Libera Natura e Cultura, nel cartellone estivo di 'Arte&Musica'. Dal 4 all’11 agosto al Castello Ginori di Querceto (Montecatini Val di Cecina – PI), e nei centri satellitari, dove retró e concilianti sono le ambientazioni, si aprono gli spettacoli di danza e musica dal vivo e le dimostrazioni di ballo per i 'pasionari' tangueri.

Il Trio Tangata è un ensemble di tango composto da tre musicisti dalle energiche performance, abili, e con uno spiccato senso dell’interpretazione, già da molti anni specialisti del tango argentino. Jacqueline Edeling – bandoneón, Margreet Markerink – piano, Boris Franz – contrabbasso, eseguono anche composizioni proprie scritte dalla pianista Markerink, la cui musica dimostra come questo straordinario genere sia ancora ancora vivo oltre il suo epocale tempo.

