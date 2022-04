Strane sparizioni e inquetanti sospetti al Rossini con 'I tuoi errori mi salveranno'

Un venerdì sera alternativo, quello al Teatro Rossini, ricco di strane sparizioni e inquietanti sospetti con Franco Farina, la Compagnia Nosòdi e lo spettacolo 'I tuoi errori mi salveranno', un adattamento dal film 'L'invasione degli ultracorpi'.

Scritto negli anni ‘50 e riproposto regolarmente in diverse letture filmiche negli anni ’70 e ’90 fino al nuovo millennio (l’ultimo remake è del 2005), 'L’invasione degli ultracorpi' è perfetto per una trasposizione teatrale e per una riflessione sul teatro e sull’umanità. La trama della storia è presto detta. In una cittadina di provincia della California in cui tutti più o meno si conoscono, si palesano improvvisamente alcuni casi in cui alcuni abitanti non credono più che le loro persone care sia in effetti loro; affermano che sono in qualche modo siano diventate 'altre', fasulle. John Miles un medico, con una serie di amici, cerca di esplorare quella che all’inizio viene diagnosticata come psicosi collettiva e scopre che nelle cantine delle famiglie della città covano in effetti dei grossi baccelli, delle grosse sacche placentari in cui si stanno preparando copie di ognuno di loro: un’invasione vegetale che una razza aliena ha progettato e sta ora eseguendo per arrivare alla totale conquista del pianeta attraverso la totale estinzione della razza umana. La storia nel suo totale, efficace srotolarsi, ha un fascino quasi secondario, quello primario è: cosa fa sì che una persona sia effettivamente una persona. Che cosa contraddistingue l’umano?

Franco Farina (nella foto) è laureato in Filosofia, si occupa professionalmente di teatro dal 1990. Drammaturgo, formatore e regista collabora con la Fondazione Teatro di Pisa dal 1992. Attualmente è docente di Scrittura per la scena per il corso di laurea in Discipline dello Spettacolo dell’Università degli studi di Pisa.

Luca Oldani nasce a Pisa il 9/7/93. Diplomato alla Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, dal 2016 inizia la sua collaborazione con il Teatro Lux e La Ribalta Teatro come attore, autore e formatore.

Cecilia Casini nasce a Livorno e si innamora della recitazione a 13 anni, passione che la porta nel tempo a formarsi presso il Teatro Verdi di Pisa e a frequentare workshop con professionisti italiani e internazionali a Roma, Milano e San Miniato (Prima del Teatro).