Tutti all'opera! Visita guidata per famiglie al Museo dell'Opera del Duomo

Visita guidata per famiglie allo splendido Museo dell'Opera del Duomo. Pisa Omnibus vi condurrà alla scoperta di grifoni, imperatori e grandi artisti arrivati a Pisa in epoca medievale per capire quanto Pisa fosse una città ricca di cultura e cosmopolita. Sarà inoltre l'occasione per ammirare la Torre di Pisa da una prospettiva insolita grazie alla vista che si può godere dal chiostro del museo



Prenotazione obbligatoria al 3482850119