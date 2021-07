'L'ultima volta che ho visto Parigi' a Vicopisano

Guascone Teatro, e la rassegna Utopia del Buongusto, presentano, martedì 20 luglio alle 21:30 nella Piazzetta di Palazzo Pretorio a Vicopisano, nell'ambito della rassegna Estate in Vicopisano, lo spettacolo 'L'ultima volta che ho visto Parigi', di Settimo Cielo produzioni, con Gloria Sapio, musiche eseguite dal vivo da Andrea Cauduro, inserti drammaturgici di Christine Eade ed elaborazioni video di Maurizio Repetto. L'ingresso è gratuito, la prenotazione obbligatoria.

Parigi è forse la città che in assoluto può? vantare il maggior numero di canzoni ispirate ai suoi luoghi, alle sue atmosfere, ai suoi famosi amori. Gloria, per il suo viaggio, ha scelto canzoni note e meno note al pubblico, senza seguire un criterio preciso ha preso con sé solo quelle che le sono rimaste 'addosso', che le hanno parlato con leggerezza.

Poi, come con le immagini scelte da Maurizio Repettp, ci hanno giocato, le hanno smontate e ricomposte fino a farle diventare altro, catturandone la sola essenza. Le hanno fatte diventare, dato che si tratta di canzoni parigine, canzoni cubiste o impressioniste. Così invece di avere in scena un accordeòn, ci sarà una chitarra elettrica, come dire che l’anima di Parigi resta ma intorno tutto cambia. Da non perdere questa bella commistione tra immagini e suoni, in una girandola di emozioni.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito, per informazioni e prenotazioni (obbligatorie): 328 0625881.

Possibilità di cenare, alle 20:00, al Circolo ARCI L'Ortaccio di Vicopisano al costo di 15 Euro (prenotazioni 328 0625881 - 320 3667354).

L'evento fa parte della rassegna Estate in Vicopisano: il programma sul sito www.comune.vicopisano.pi.it e sulla pagina Facebook del Comune o su quella dedicata.

Per informazioni: 050/796581, biblioteca@comune.vicopisano. pi.it, 050/796525, comunicazione@comune. vicopisano.pi.it-