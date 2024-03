Un'alternativa alla Cancel culture - Incontro alla Domus Mazziniana

Terzo incontro del ciclo 'Dialoghi sulla Public History'

Lunedì 25 marzo 2024 alle ore 17:30 presso la Domus Mazziniana (via Massimo D’Azeglio 14) si terrà il terzo incontro dei Dialoghi sulla Public History, ciclo organizzato dal Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa in collaborazione con la Domus Mazziniana di Pisa e con il patrocinio di AIPH – Associazione Italiana di Public History e del CISPH Centro Interuniversitario per lo Sviluppo della Public History.



Lunedì 25 marzo 2024, ore 17:30 | Domus Mazziniana

Mattia Patti ed Enrica Salvatori dialogano su

'Cancel culture e arte pubblica nel ventennio: dalla PH un diverso percorso'

Modera Camilla Zucchi.



L’incontro si terrà in presenza a Pisa e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Domus Mazziniana.