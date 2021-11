Un pomeriggio d’autunno al museo tra opere d’arte, carta e penna. Attività per famiglie al Museo della Grafica

Domenica 28 novembre, ore 16, torna l’appuntamento mensile per i bambini e le famiglie al Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa).

Come moderni cantastorie e con l’aiuto di alcune carte speciali, i partecipanti inventeranno un’originale storia ispirandosi alle opere della mostra 'Lo scrigno svelato. Tesori d’arte dalle collezioni pisane'.

E non dimenticate di portare via con voi le carte speciali per poter creare tante altre storie divertenti insieme ai vostri amici e in famiglia!



Età consigliata per i bambini: 6 – 11 anni (età scolare)



Costo: 4 €

Partecipazione su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili all’indirizzo e-mail: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it.

Scadenza prenotazioni: venerdì 26 novembre, ore 13:00.

È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore per tutta la durata dell’attività.



Per maggiori informazioni

https://museodellagrafica.sma.unipi.it/2021/11/un-pomeriggio-dautunno-tra-opere-darte-carta-e-penna/

Telefono: 050 2216059/70 - Email: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it



Per accedere al Museo è necessaria la certificazione verde COVID-19 per gli adulti accompagnatori.