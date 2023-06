'Una Notte di Piacere' a Casciana Terme

Una magica serata all'insegna del piacere tra musica, buon cibo e divertimento. Sabato 17 giugno a Casciana Terme torna 'Una Notte di Piacere', la manifestazione giunta all'11ª edizione, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Pro Loco Casciana Terme, con il patrocinio del Comune di Casciana Terme Lari e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa.

Un'esperienza unica che dopo torna in uno dei borghi più suggestivi della Toscana, con spettacoli per un pubblico di tutte le età che a partire dalle 19 prenderanno vita nel centro storico, unite a musica dal vivo e gustose prelibatezze. "Una Notte di Piacere è una vera tradizione per Casciana Terme - afferma il sindaco di Casciana Terme Lari Mirko Terreni - una festa dedicata al piacere e allo star bene, che rappresenta una vetrina importante per il nostro teritorio e consente ai visitatori di scoprire le sue peculiarità".

In Largo Mazzini, dove alle 19.30 e alle 21 andranno in scena due spettacoli di musicali in acustico con voce e chitarra e dj set,sarà possibile gustare le specialità gastronomiche del'area street food e fare shopping nel mercatino artigianale. Via della Sorgente ospiterà le esibizioni di spinning a cura della palestra Athena sporting club di Ponsacco, mentre via Cavour sarà dedicata ai più piccoli con il divertentissimo truccabimbi e i giochi gonfiabili per bambini fini ai 10 anni.

Cuore della festa la centralissima Piazza Garibaldi, dove sarà possibile assistere alle esibizioni delle atlete della Arianna Dance School, della Polisportiva Casciana Teme e alle 21 il concerto della Pop Filters Band. Da Piazza Garibald prenderà il via infine il magico lancio delle lanterne che spiccheranno il volo alle 23, con il gran finale affidato al dj set di Massimo Bani.