L’Associazione La Tartaruga si occupa da 20 anni di riabilitazione e stimolazione per persone con malattie degenerative.

In particolare, per persone con Parkinson offre il progetto Allenamente: un percorso di stimolazione multidisciplinare. Nel 2019, grazie al lavoro di équipe, e al clima di fiducia creatosi all’interno dei nostri laboratori, è stato possibile far nascer un nuovo percorso complementare, un laboratorio di Teatro per persone con Parkinson e non.

La “Compagnia dè Miracoli”, questo il nome dato al laboratorio, è stata finanziata dalla Regione Toscana con il Contributo Welfare del 2019 (19683/19), ed ha ricevuto il partenariato dalla Città del Teatro di Cascina e dall’Associazione Pisa Parkinson.

Dopo un breve inizio “in presenza”, presso i locali della Città del Teatro, il Lockdown generale ha costretto a fermare l'attività. Il desiderio di continuare comunque, trovando un’altra forma, ha spinto i promotori a cercare altri obiettivi ed altri canali utilizzabili.

E’ così che nasce “Variazioni per un Otello” un cortometraggio creato “a distanza” ma con un’incredibile amalgama fra le trame proposte dai partecipanti. Emozioni e Possibilità, Creatività e Cambiamento in un momento in cui non sembrava possibile far nulla.



L'invito è a seguire la nostra diretta Facebook il 27 marzo alle ore 10:30 sulla pagina dell’Associazione La Tartaruga.