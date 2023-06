Fare Teatro, in scena i testi di Ugo Chiti nei Vecchi Macelli di Pisa

12 euro intero e 7 euro ridotto per under 30, studenti, partecipanti

Fare Teatro, il laboratorio di Formazione del Teatro Verdi di Pisa, celebra Ugo Chiti, uno dei massimi drammaturghi e sceneggiatori italiani con una serie di messe in scena dei suoi testi: dal 6 all'11 e dal 21 al 24 giugno (ore 21), andranno in scena due dei suoi testi più riusciti: 0'Quattro Bombe in Tasca' e 'Allegretto Perbene… ma non troppo'. Queste due produzioni saranno affiancate da alcuni monologhi al femminile che caratterizzano parte della sua poetica. 'Quattro Bombe in tasca' sarà messo in scena dal gruppo di ragazzi del secondo livello provenienti dalle diverse scuole superiori della città, mentre 'Allegretto Perbene… ma non troppo' dal gruppo di Universitari ed Adulti di secondo livello. L'evento prenderà vita in uno spazio speciale e assai poco utilizzato dalla città: I vecchi macelli. Lì si svolgerà anche l'incontro con lo stesso Ugo Chiti che, il 1° luglio, chiuderà questo piccolo festival.

Gli interpreti di 4 Bombe in Tasca sono: Valentino Benvenuti, Margherita Calderisi, Diego Campera, Alice Chessa, Anna Cristiani, Anita Dolfi, Madalina Dominte, Francesco Ficini, Angela Filippi, Caterina Giuntini, Lorenzo Gremignai, Corinna Marinelli, Aurora Martinelli, Benedetta Marziotti, Sara Masoni, Andrea Menoni, Marta Morano, Cecilia Odetti, Marta Orlati, Tiago Pisanti Vieira, Mariangela Riz, Emanuele Rovini, Francesca Rugani, Nicolas Santamaria, Eleonora Sarracino, Francesco Savallo, Marco Tognetti, Gabriele Tropepi. Il coordinamento del Laboratorio è di Cristina Lazzari e Luca Biagiotti.

I biglietti (12 euro intero e 7 ridotto per under 30, studenti, partecipanti) sono in vendita al botteghino del Teatro, attraverso il servizio telefonico (050.941188), online su https://www.vivaticket.com/it/Ticket/4-bombe-in-tasca/208969.