Vespa il mito italiano, l'unico museo al mondo, una visita guidata con aperitivo

Una visita speciale, venerdì 26 novembre alle 16:00 con posti limitati



Un museo con una "marcia in più", capace di far rivivere ad ogni visitatore, ricordi di un recente passato.

Vespa, uno sciame di emozioni nel rivedere modelli che hanno caratterizzato la nostra quotidianità e sono stati protagonisti, al pari di un attore, delle pellicole più famose..'La Dolce Vita'.

E il primo prototipo in assoluto come si chiamava? Risale al 1945 e vi aspetta in tutto il suo splendere, magistralmente esposto al Museo Piaggio di Pontedera, l'unico al mondo che custodisce ogni esemplare di Vespa evidenziandone la spettacolare evoluzione per mezzo di modelli che sembrano fare parte di una vita lontana eppure così recente.

Mettete in moto la curiosità e cogliete questa meravigliosa occasione che terminerà con un aperitivo.



Gallery

Info e prenotazioni 3479752183 Roberto

