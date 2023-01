'Via Argine 310', incontro con il regista Gianfranco Pannone all'Arsenale

Lunedì 30 gennaio, alle 21, verrà trasmesso al Cinema Arsenale il film "Via Argine 310". Presenteranno la serata il regista Gianfranco Pannone, Elisabetta Tarquini, consigliera presso la Sezione lavoro della Corte d’Appello di Firenze, e Raffaele Galardi, avvocato giuslavorista, professore Diritto del Lavoro all'Università di Pisa.

Il film segue, lungo dodici mesi, la vicenda degli ex lavoratori Whirlpool di Napoli Est che ha visto il licenziamento di 316 operai dopo la brusca chiusura del sito. Tre anni prima quegli stessi operai avevano tenacemente dato vita al presidio "Whirlpool - Napoli non molla" tuttora esistente, nell’ex dopo lavoro, in quella Via Argine, indirizzo storico, che per decenni ha ospitato lo stabilimento della multinazionale americana della lavatrice. Speranze, paure, desideri e tanta rabbia si distribuiscono lungo il film grazie alle testimonianze di alcuni degli operai mobilitati da ben tre anni. Le loro sono storie in bilico tra la legittima paura di perdere il posto fisso e le preoccupazioni per i propri figli nella città dove più che altrove la precarietà è un dato reale. Il film racconta la crisi della centralità operaia nell’immaginario della società italiana e nell’orizzonte strategico delle forze politiche.

A storicizzare questa grave incertezza lavorativa alcuni brani tratti dal romanzo "La dismissione" di Ermanno Rea, letti da Alessandro Siani che era appena un ragazzo, quando suo padre, operaio specializzato all’Alfasud di Pomigliano, subì per lungo tempo la cassa integrazione.

Info

Cinema Arsenale