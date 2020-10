Un evento gratuito per inaugurare il progetto "I.S.I. Inclusione, Sport, Istruzione -facile così!".

Ti aspettiamo con laboratori per adulti e bambini su sport, empatia, inclusione, istruzione, biodiversità e conoscenza!



𝗼𝗿𝗲 𝟬𝟵.𝟯𝟬 | 𝗦𝗮𝗹𝘂𝘁𝗶 𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶

- Michael Schinella, Presidente AIPD Pisa

- Gianna Gambaccini, Ass.re Politiche Sociali Comune di Pisa e Presidente SdS Pisa



𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟬.𝟬𝟬 - 𝟭𝟲.𝟯𝟬 | 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶



1. "Tutti a bordo": essere un equipaggio in mare e nella vita" - a cura di Ass.ne La nave di carta



2. "Storie in movimento: la vita attraverso gli occhi degli altri" (età 14-100 anni) - a cura di Cooperativa Alzaia



3. "Tutti uguali tutti diversi: parlare di inclusione e diversità in modo giocoso e coinvolgente" - a cura di AIPD Pisa Onlus



4. "Lo sport per tutti" - a cura di Cus Pisa



5. "Alla scoperta della biodiversità" - a cura di Oasi Lipu Massaciuccoli



𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟮.𝟯𝟬 - 𝟭𝟰.𝟬𝟬 𝗣𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗽𝗿𝗮𝗻𝘇𝗼



Info:

I laboratori avranno una durata di 40 minuti ciascuno e verranno replicati ciclicamente.

Tutti i materiali saranno sanificati dopo l'uso.



Per la situazione sanitaria legata al Covid-19 i posti sono limitati: prenota subito il tuo biglietto gratuito su https://bit.ly/33qSk1A