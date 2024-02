'vVieni a prendere un tè con noi', tre film a Cisanello per il 'marzo delle donne'

Tre incontri, tre film a ingresso gratuito, un unico obbiettivo: quello di accendere un faro sulle discriminazioni di genere, con un occhio di riguardo a quelle tante piccole cose che, sviluppandosi fra luogo di lavoro, casa e vita quotidiana, possono rappresentare un oggettivo limite per tutte le donne. La rassegna, che si terrà con la proiezione di tre film venerdì 1, il 15 ed il 22 marzo, s'intitola 'Vieni a prendere un tè con noi' ed è organizzata dal Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità dell'Azienda Ospedaliera, con il contributo di Anaao Assomed (Associazione Medici Dirigenti) e sindacato infermieri Nursing UP, nell'ambito delle manifestazioni del 'Marzo delle Donne 2024'.



Il pomeriggio di venerdì 1 marzo, per il primo appuntamento, si terrà la proiezione del film 'Una giusta causa', del 2018 per la regia di Mimi Leder, dedicato alla storia vera di Ruth Bader Ginsburg, prima giovane docente di diritto, avvocata, magistrata e infine giudice della Corte suprema degli Stati Uniti d'America.



Seguirà, il 15 marzo, i film 'Il diritto di contare' (2016), basato sul libro omonimo di Margot Lee Shetterly e dedicato alla storia vera della matematica, scienziata e fisica afroamericana Katherine Johnson, che collaborò con la NASA, sfidando il razzismo e calcolando le traiettorie per il Programma Mercury e la missione Apollo 11. Infine il 22 marzo sarà il turno di 'Fiore del deserto' (2009), pellicola diretta da Sherry Hormann sulla autobiografia della modella di origine somala Waris Dirie. Le proiezioni del cineforum si terranno tutte all'interno della Sala d'attesa di Endocrinologia di Cisanello, edificio 8, dalle 16 alle 18.