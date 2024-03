ViniPendenti Pisa 2024 è l’evento dedicato al vino naturale nella sua poliedricità. Dal 16 al 18 marzo, alla Stazione Leopolda, sarà possibile incontrare produttori, assaggiare e acquistare vini unici, ma anche vivere un momento di festa e aggregazione attorno a questo prodotto che si sta facendo sempre più spazio nel panorama vinicolo.

Ampio spazio quindi alle produzioni artigianali, di uve ottenute senza l’utilizzo di chimica di sintesi, vendemmiate a mano e vinificate senza aggiunta di lieviti selezionati e con bassissime aggiunte di solforosa. Oltre 70 gli espositori in fiera, provenienti da quasi tutta l’Italia, a cui si aggiungono quest’anno anche produttori da Germania, Francia e Slovenia. Una vasta selezione di vignaioli proviene dalla Toscana, ed è un vanto non solo perché è la Regione che ospita l’evento ma anche perché rappresenta uno spaccato meno conosciuto del panorama locale. Fra loro infatti ci sono moltissime realtà giovani alla loro prima esperienza fieristica, felici di poter far conoscere il loro lavoro e i loro prodotti non solo alle persone amanti del vino ma anche a ristoranti, distributori ed enoteche.

Quest’anno inoltre ViniPendenti è lieta di annunciare un evento musicale molto atteso, ovvero il concerto del cantautore livornese Bobo Rondelli, in programma Sabato alle 21. Sarà un live unico perché porterà sul palco l’anteprima del suo nuovo disco. Proprio ad Aprile infatti uscirà l’album 'Con questa faccia a livornese', che raccoglie, oltre ad alcune delle sue più celebri canzoni, anche alcuni brani inediti. Per questa occasione speciale sarà accompagnato da Luca Giacomelli e Luca Pirozzi, due pilastri della pluripremiata band Musica da Ripostiglio.

I biglietti sono in vendita su www.vinipendenti.it e danno accesso a tutte le degustazioni, al concerto di Bobo Rondelli e ai dj set. Il solo biglietto per il concerto ha un costo il 5€ e può essere comprato solo in loco.