Visita alla Rocca di Ripafratta e tramonto alla torre

Camminata da Ripafratta alla Rocca di San Paolino e alla vicina Torre Centìno.



Il ritrovo è previsto per le ore 18.00 di domenica 4 luglio in piazza a Ripafratta di fronte alla chiesa (parcheggio consigliato presso Stazione FS). Si salirà quindi alla Rocca di Ripafratta per un breve sentiero; i volontari di Salviamo La Rocca guideranno i partecipanti alla scoperta dell'antica fortificazione e delle sue storie. Quindi proseguiremo per la Torre Centìno, incontrando sul nostro percorso anche la Torre Niccolai. Queste erano le due vedette della Rocca, che sorvegliavano i sentieri di aggiramento della fortezza e fungevano da siti di avvistamento. Arrivati alla Torre Centìno i partecipanti potranno ammirare il panorama al tramonto, per poi scendere nuovamente a Ripafratta, con rientro previsto per le ore 19.30.

Richiesto abbigliamento comodo e scarpe da trekking.



L'iniziativa è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria (i posti sono limitati): il modulo per iscriversi si trova qui: https://forms.gle/FAcQJpF6LEU924cu9

