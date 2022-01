Ripartono le visite all'Oasi WWF Bosco di Cornacchiaia

Ripartono domenica 23 gennaio le visite all'Oasi del Bosco di Cornacchiaia. Quest'area, Riserva Naturale Regionale, rappresenta la parte di foresta del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli dove meno incisive sono state le alterazioni da parte dell’uomo e degli animali (ungulati), con sottobosco perfettamente conservato, spesso impenetrabile. Un tipico esempio di bosco planiziale sulla costa: pini, lecci, frassini, ontani immersi nell'acqua. Sono presenti numerosi canali d'acqua dolce e pozze circolari con una vegetazione igrofila palustre. Fra le numerose specie animali che si possono incontrare il picchio, la ghiandaia, la volpe, il tasso, lo scoiattolo, il ghiro, la testuggine palustre, l’istrice e la martora, oltre ovviamente a daini e cinghiali che ogni tanto fanno capolino in fondo ai viali.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni al seguente link https://docs.google.com/.../1s.. Le prenotazioni devono essere effettuate entro il venerdì precedente la visita e verranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili. Si prega di avvisare se per un qualsiasi inconveniente uno dovesse disdire la prenotazione così da lasciare il posto a qualcun altro. Si riceverà una mail di conferma se la compilazione del modulo sarà stata portata a fine con successo. Informazioni dettagliate sulla visita verranno comunicate in seguito per mail. Per ulteriori informazioni scrivere a pisa@wwf.it